Минниханов поручил усилить контроль за использованием маломерных судов

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил усилить контроль за безопасностью на водных объектах региона, включая и использование маломерных судов.

«Ну и, конечно же, с началом летнего сезона повышается актуальность обеспечения безопасности граждан на водных объектах. Главам муниципальных образований нужно привести места, отведенные для отдыха на воде, в нормативное состояние, обеспечить их повседневное содержание», — заметил руководитель республики.

«Наряду с этим важно принять меры по недопущению несчастных случаев на неорганизованных пляжах: установить аншлаги о запрете купания, организовать необходимую разъяснительную работу среди граждан», — добавил Рустам Минниханов.

Кроме того, по словам Раиса РТ, Управлению Роспотребнадзора по Татарстану следует вести мониторинг популярных у жителей республики мест для купания на предмет их соответствия гигиеническим требования.

«Отдельно — Главному управлению МЧС по республике [необходимо] усилить контроль за мерами безопасности людей на водных объектах как при купании, так и при эксплуатации маломерных судов. Очень много этих маломерных судов, как попало они там <...> используются, поэтому [требуется] организовать патрулирование водных объектов», — подчеркнул Минниханов.

«Задача очень важная. Очень прошу вместе с руководителями наших территорий обратить внимание на это», — подытожил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом купальном сезоне в Татарстане планируют открыть 11 новых пляжей.