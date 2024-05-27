Ринат Садыков: В детских лагерях вопросам безопасности уделяем особое внимание

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков ответил на вопросы о соблюдении правил безопасности в летних лагерях отдыха, о безопасности детей на море. Об этом он рассказал на брифинге в кабинете министров Татарстана.

«Мы с коллегами каждый день работаем над этим вопросом, ведем эту работу. Вопросам, связанным с безопасностью, уделяем особое внимание. Заключены договоры с охранными организациями, ведется работа с ними», - сказал Ринат Садыков.

Он также отметил, что рассматриваются вопросы доставки детей к морю, обеспечения их питанием, соблюдения правил безопасности.

По словам министра, в детских лагерях осмотрели деревья, которые могут повалиться при сильном ветре и шторме.

«Весной совместно с министерством лесного хозяйства мы выезжали в каждый лагерь, осматривали территории вместе с комиссиями, убрали все эти деревья, сейчас везде чисто», - сказал он.

Гульнар Гарифуллина