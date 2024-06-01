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Минниханов посетил «Ялкын фест» в Кремле и отметил значение журнала «Ялкын»
Сегодня, в Международный день защиты детей, Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил приуроченный к этой дате и к 100-летию журнала «Ялкын» фестиваль детства «Ялкын фест» в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В рамках фестиваля была организована работа тематических интерактивных площадок. В частности, Раис РТ ознакомился с выставкой, посвященной 100-летию детского журнала «Ялкын». В экспозиции представлены история детских периодических изданий, обложки журнала за разные годы, вызывающие интерес отдельные публикации и иллюстрации.
При этом на книжной ярмарке представлены детские книги, альбомы и открытки региональных авторов на родных языках. На площадке комплекса ГТО любой желающий может выполнить нормативы. Работает студия подкастов, где можно записать контент вместе с татарстанскими блогерами -участниками сообщества «Шэп блогер».
Помимо прочего, Рустам Минниханов побывал в детском этномаркете, где юные мастера презентовали одежду с национальным орнаментом, украшения, предметы декора, игрушки и другие вещи.
После этого Раис Татарстана зашел во внутренний двор Присутственных мест Казанского Кремля, где встретился с детскими творческими коллективами.
Приветствуя участников мероприятия, Рустам Минниханов подчеркнул, что журнал «Ялкын» вносит огромный вклад в сохранение татарской национальной культуры, традиций, родного языка.
«Спасибо организаторам сегодняшнего праздника и всем участникам. Очень активная молодежь, мы благодарим каждого из вас!» — сказал он и вручил коллективу журнала «Ялкын» Благодарность Раиса РТ.
Охрану общественного порядка и безопасность мероприятия обеспечивают военнослужащие казанского полка Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками МВД по РТ и работниками частных охранных предприятий, заметили в управлении ведомства по Татарстану.
Всего участниками «Ялкын феста» стали более 5 тыс. юных татарстанцев. Интерактивные площадки будут работать в течение всего дня. Подробнее о программе события можно прочитать в материале Минниханов, 5 тыс. гостей и мороженое: как отметят юбилей журнала «Ялкын» в Кремле.
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