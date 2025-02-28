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Общество 28 февраля 2025 17:39

Минниханов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан

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Минниханов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан, который начался сегодня после захода солнца

«Изге Рамазан ае мөбарәк булсын! (в переводе с татарского – „Пусть будет благословен священный месяц Рамадан!“) Поздравляю всех мусульман с наступлением Священного месяца Рамадан!» – написал руководитель республики.

Раис РТ также выложил посвященный Рамадану видеоролик, в котором отмечается, что это «месяц поклонения, месяц благодати, месяц добра».

Видео: t.me/rustamminnikhanov.

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#Рустам Минниханов #рамадан
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