Минниханов поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан, который начался сегодня после захода солнца

«Изге Рамазан ае мөбарәк булсын! (в переводе с татарского – „Пусть будет благословен священный месяц Рамадан!“) Поздравляю всех мусульман с наступлением Священного месяца Рамадан!» – написал руководитель республики.

Раис РТ также выложил посвященный Рамадану видеоролик, в котором отмечается, что это «месяц поклонения, месяц благодати, месяц добра».

Видео: t.me/rustamminnikhanov.