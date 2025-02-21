Ураза-2025: когда начнется и закончится Рамадан и что запрещается мусульманину в пост

Через неделю во всем мире с заходом солнца наступит священный для мусульман месяц поста – Рамадан. О том, для кого пост обязателен, как провести его с пользой, какие выплаты нужно успеть сделать и когда наступит Ночь Предопределения, – в материале «Татар-информа».





Месяц Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда начинается пост у мусльман и когда наступит Ураза-байрам

Месяц Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца. В Казани солнце зайдет в 17:17. В этот же день после совершения ночной молитвы в мечетях Татарстана пройдут первые коллективные таравих-намазы, состоящие из 20 ракаатов. Уже на следующий день – первый день обязательного поста.

Наиболее важные даты:

28 февраля – в мечетях совершается первый таравих-намаз.

1 марта – первый день поста Рамадана. Время сухура в Казани в этот день завершится в 4:31.

29 марта – последний день поста.

30 марта – Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам.

Даты у Ночи Предопределения, или Ляйлятуль-Кадр, точной нет, но известно, что она выпадает на последнюю декаду месяца Рамадан.

Пост в месяц Рамадан – это один из пяти столпов ислама. К ним также относятся шахада (произнесение свидетельства единобожия), совершение пятикратного намаза Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему нужно поститься в Рамадан

Пост в месяц Рамадан – это один из пяти столпов ислама. К ним также относятся шахада (произнесение свидетельства единобожия), совершение пятикратного намаза, выплата закята пост в Рамадан, хадж (для тех, у кого есть финансовая возможность).

В Коране об этом сказано: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь» (2:183).

В этой же суре сказано: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны» (2:185).

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кому пост необязателен

Пост обязательно должны соблюдать все мусульмане, за исключением нескольких категорий:

дети;

беременные или кормящие женщины;

больные, состояние которых может ухудшиться из-за поста;

путники, находящиеся в дороге или на расстоянии более 100 км от дома;

женщины в критические дни и послеродовой период.

Каждый пропущенный день поста должен быть возмещен только постом. Возместить пропущенные дни уразы выплатой фидии (милостыни) могут только хронически больные люди.

В этом году за каждый пропущенный день поста ДУМ РТ была определена фидья в размере 400 рублей.

Ифтар – это разговение или вечерний прием пищи, который начинается с заходом солнца и наступлением времени вечерней молитвы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как правильно начать пост

Пост начинается утром после утренней молитвы – фаджр (иртэнге).

Нужно завершить сухур (прием пищи) до наступления времени утреннего намаза и произнести намерение:

Транскрипция: «Навайту ан асума саума шахри рамадана миналь-фаджри иляль-магриби халисан лиЛляхи та‘аля».

Перевод: «Я вознамерился соблюдать пост месяца Рамадан от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего».

Татарча (на татарском языке): «Илэхи ният кылдым, Раббым, Узеннен ризалыгын очен Рамазан уразасын тотмакка, тан беленгэннэн алып кояш баеганга кадэр».

Перед тем как приступить к основному блюду, совершается вечерняя молитва – ахшам Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как правильно завершить пост

Ифтар – это разговение или вечерний прием пищи, который начинается с заходом солнца и наступлением времени вечерней молитвы (магриб/ахшам). Традиционно ифтар начинается с употребления нескольких фиников и воды, после чего произносится молитва завершения поста:

Транскрипция: «Аллахумма лякя сумту ва бикя ааманту ва алейкя таваккяльту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфирли яй гаффару ма каддамту ва ма аххарту».

Перевод: «О Господи, я постился ради Твоего довольства, уверовал в Тебя, полагался на Тебя и совершил разговение теми благами, которыми Ты меня наделил. Прости мне прошлые и последующие прегрешения, о Всепрощающий!»

Татарча (на татарском языке): «Йэ Раббым, Узеннен ризалыгын очен генэ ураза тоттым, тоткан уразаларымны кабул кыл, йэ Раббым, Узеннен биргэн нигъмэтлэрен белэн авыз ачам, кылган гонахларымны гафу кыл».

Как правило, перед тем как приступить к основному блюду, совершается вечерняя молитва – ахшам. Она состоит из 3 ракаатов (полный цикл движений и чтений в молитве) фарда и 2 ракаатов сунната и занимает около 10 минут. За это время организм готовится к принятию пищи, а желудок не будет перегружен сразу после ифтара. Небольшой перерыв между разговением и едой позволит избежать переедания.

В хадисе говорится, что пророк Мухаммад до совершения вечерней молитвы начинал разговение со свежих или сушеных фиников, а если их не было, то с простой воды.

В месяце Рамадан есть самая почитаемая и священная для мусульман ночь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что запрещено

Ураза подразумевает воздержание от еды, питья и интимной близости от рассвета до заката. Также под запрет попадает курение, потому что сознательное вдыхание дыма тоже нарушает пост.

Пост портит:

• осознанное проглатывание пищи или чего-либо после начала поста (даже размером с горошину), в том числе жидкости;

• вступление в интимную близость;

• сознательное вдыхание дыма (например, при курении).

Также пост нарушается при проглатывании чего-либо, не являющегося едой. Лечение зубов, например, не запрещено, но только если нет риска проглатывания лекарства или крови.

Пост не портит проглатывание собственной слюны, а также глазные капли, переливание крови, хиджама или диализ почек.

Когда наступает Ляйлятуль-Кадр

В месяце Рамадан есть самая почитаемая и священная для мусульман ночь.

Ляйлятуль-Кадр, или Ночь Предопределения, считается особенно благословенной и происходит в последние десять дней Рамадана. Именно в эту ночь был ниспослан Священный Коран. Известно, что она выпадает на одну нечетную из последних десяти ночей в месяц Рамадан.

Считается, что в эту ночь завершается переписывание книги судьбы человека, а молитвы в эту ночь имеют особую ценность и будут услышаны.

Последним условием принятия поста в месяц Рамадан является выплата фитр-садаки – это милостыня, которая должна очистить пост от мелких прегрешений и несовершенства Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нужно ли платить садака

В этот месяц мусульмане активно занимаются благотворительностью, помогают нуждающимся и делятся своим достатком. А последним условием принятия поста в месяц Рамадан является выплата фитр-садаки – это милостыня, которая должна очистить пост от мелких прегрешений и несовершенства, например от лишних слов и грубостей. Также фитр служит источником пропитания и поддержки для неимущих, которые в ней особенно нуждаются.

Этот вид милостыни должен выплачиваться от всех членов семьи (в том числе грудных детей) обязательно до начала праздничной молитвы Ураза-байрам.

Минимальный размер фитр-садаки, определенный ДУМ РТ в 2025 году, – 200 рублей.

Для тех, кто имеет возможность выплачивать закят, – 1100 рублей.

Рамадан завершается праздником Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ураза-байрам

Рамадан завершается праздником Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, который является одним из двух больших мусульманских праздников и отмечается с радостью и благодарностью за завершение поста.

В этом году Ураза-байрам наступает 30 марта, в воскресенье.