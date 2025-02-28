Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с наступающим Рамаданом

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к мусульманам республики с поздравлением по случаю наступления благословенного месяца Рамадан, который начинается сегодня с заходом солнца. Оно опубликовано на официальном сайте ДУМ РТ.

«Рамадан в этом году символично стартует в первый день весны, словно мы вместе с природой начнем свое духовное и физическое пробуждение и очищение. В этом и состоит суть поста: мы должны оздоровить и укрепить свой нрав и свой организм, начать новую жизнь без грехов, сквернословия и споров, а наш нафс с каждым днем уразы должен бесследно таять, как снег», – отметил духовный лидер.

Он также напомнил о важности чтения Корана в этот месяц и о ниспослании в Рамадан других священных писаний.

Самигуллин напомнил, что в Татарстане в течение Рамадана пройдут таравих-намазы, ифтары, совершат хатм Корана. Кроме того, в республике проведут традиционный благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел», конкурс «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест. 19 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо» пройдет 13-й Республиканский ифтар.

«Искренне желаю, чтобы Рамадан укрепил нашу богобоязненность, сделал нас щедрыми, великодушными и отзывчивыми. Пусть Всевышний примет наш пост, поклонения, благие деяния и дуа! Рамазан ае мөбәрак булсын», – заключил муфтий.