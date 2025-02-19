В Татарстане опубликовали время соблюдения поста в Рамадан

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Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало время, согласно которому мусульмане должны начинать и завершать пост в месяц Рамадан.

Утренний прием пищи в этот месяц должен завершиться до наступления времени утренней молитвы, оно отмечено как «завершение сухура». Время разговения начинается с заходом солнца и наступлением вечерней молитвы – «магриб». Например, в первый день поста, 1 марта, мусульманам Татарстана необходимо будет воздерживаться от приема пищи и питья с 4:31 до 17:19.

Месяц Рамадан в этом году в Татарстане начнется с заходом солнца 28 февраля, а завершится 29 марта. 30 марта мусульмане будут отмечать Ураза-байрам.