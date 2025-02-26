Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в эту пятницу с заходом солнца. Почти месяц верующие будут соблюдать пост – уразу. В Духовном управлении мусульман Татарстана сегодня рассказали, где можно будет провести разговение с уммой, сколько составит обязательная милостыня и как выиграть поездку в хадж.





Рамадан — это священный месяц, месяц богослужения и поста, месяц чтения таравих-намаза и проведения коллективных ифтаров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сколько будет длиться ураза

«Рамадан — это священный месяц, месяц богослужения и поста, месяц чтения таравих-намазов и проведения коллективных ифтаров», — сообщил первый заместитель муфтия Татарстана Ильфир хазрат Хасанов.

Продолжительность уразы будет 29 дней – с 1 по 29 марта. Завершится пост праздником Ураза-байрам, который отметят 30 марта.

В течение почти месяца в мечетях республики будут проходить коллективные таравих-намазы, которые состоят из 20 рака’атов.

Ильфир хазрат Хасанов: «Продолжительность уразы будет 29 дней – с 1 по 29 марта. Завершится пост праздником Ураза-байрам, который отметят 30 марта» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Когда и где пройдет республиканский ифтар

Ифтары в Казани будут проводиться в 47 мечетях. Как на них попасть, можно узнать у имама своей мечети.

Для тех, кто будет держать пост в местах заключения, также будут организованы ифтары, и их ждет праздничный гает-намаз.

Республиканский ифтар пройдет 19 марта уже в 13-й раз Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Республиканский ифтар пройдет 19 марта уже в 13-й раз. В его организации участие принимают участие Духовное управление мусульман РТ, дирекция стадиона «Ак Барс Арена» и комплекса «Туган авылым». Местом проведения республиканского ифтара вновь станет МВЦ «Казань Экспо».

Сколько составит обязательное пожертвование

В исламе есть такое понятие, как нисаб, — это мера богатства, установленная религией, обладая которым, человек обязан выплачивать закят – обязательную милостыню.

«Нисаб определяет статус состоятельности. Если человек достиг нисаба, значит, он богатый. Раз он богатый, он должен платить закят и совершать курбан, или жертвоприношение», — рассказал журналистам член Совета улемов ДУМ РТ Рустам Нургалиев.

Рустам Нургалиев: «Если человек достиг нисаба, значит, он богатый. Раз он богатый, он должен платить закят и совершать курбан, или жертвоприношение» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Улемы и казыи Духовного управления республики вычислили «золотой» нисаб в 2025 году — 720 тыс. рублей. Достигнув такого размера «свободных» денежных средств, богатый мусульманин должен выплатить обязательный закят — 2,5% от своего состояния (1/40 часть).

Религиозные ученые также определили размер «серебряного» нисаба — 57 тыс. рублей. По достижении такого уровня достатка каждый мусульманин должен выплатить 200 рублей фитр-садака к окончанию поста. Для обладателей «золотого» нисаба фитр-садака составит 1100 рублей.

Также в этом году в качестве искупления за каждый пропущенный день поста установлена фидия размером в 400 рублей. На эти деньги необходимо накормить нуждающихся. Фидия выплачивается в случае, если здоровье мусульманина не позволяет «перенести» пост на другое время (то есть выздоровление невозможно).

Месяц добрых дел

В период Рамадана Духовное управление также запускает марафон «Рамадан — месяц добрых дел».

«Ежегодно в месяц Рамадан благотворительный фонд «Закят» ставит перед собой цель оказать помощь большему количеству нуждающихся, чем в прошлом году», — заявил генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов.

Булат Марданов: «Ежегодно в месяц Рамадан благотворительный фонд «Закят» ставит перед собой цель оказать помощь большему количеству нуждающихся, чем в прошлом году» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году в рамках марафона оказали помощь 34 детям на сумму 1,92 млн рублей и 36 взрослым на сумму 2,33 млн рублей. За время Рамадана в прошлом году фонд собрал около 1,7 млн рублей фитр-садаки, а фидии — более 850 тыс. рублей.

Нуждающимся семьям было передано 600 продуктовых наборов общим весом около 4 тонн.

В этом году фонд установил себе планку — оказать помощь 80 нуждающимся на сумму 5 млн рублей.

В этом году минимальное количество продуктовых наборов — 500 штук (1 набор на семью) при весе 4,5 тонны. Таким образом, вес одного набора увеличился почти на треть за счет дополнительных позиций: сливочное масло, рыбные консервы, кофе, печенье и прочие сладости.

Нуждающимся семьям было передано 600 продуктовых наборов общим весом около 4 тонн Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конкурс на лучшую проповедь и поездка в хадж

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ДУМ республики и ГТРК «Татарстан» проведут конкурс на лучшую проповедь, посвященную любви к Родине.

«Основная цель — популяризировать жанр проповеди и выявить талантливых татарских проповедников», — заявили в Духовном управлении мусульман.

Участие могут принять все желающие в возрасте от 9 лет. Всего будет 5 номинаций: 9-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше, а также группа религиозных деятелей. Длина проповеди должны быть меньше пяти минут, текст проповеди должен быть прочтен на татарском языке наизусть.

Лучшие проповеди будут транслироваться еженедельно в пятничных выпусках новостных и утренних передач ГТРК «Татарстан» Фото: © «Татар-информ»

Первый этап конкурса пройдет с 15 февраля по 1 октября. Для участия необходимо отправить заявку участника и видеозапись с выступлением по электронному адресу tvvagaz@yandex.ru.

Лучшие проповеди будут транслироваться еженедельно в пятничных выпусках новостных и утренних передач ГТРК «Татарстан».

Также с 20 февраля проходит конкурс «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест к месяцу священного поста. В конкурсе могут принять участие любые общественные, коммерческие и некоммерческие, частные и бюджетные организации. Праздничное оформление должно сохранится до конца месяца Рамадан – до 30 марта. Главный приз за лучшее экстерьеров оформление — путевка в хадж от официального хадж-оператора «ДУМ РТ Хадж». Заявки на участие принимаются на официальном сайте конкурса.