В преддверии Рамадана ДУМ Татарстана определило размеры закята и фитр-садаки

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В преддверии священного месяца Рамадан, который в этом году наступит 28 февраля после захода солнца, Совет улемов и Совет казыев Духовного управления мусульман Татарстана определили размеры закята, фитр-садаки и фидии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

В 2025 году для выплаты закята определен нисаб (минимальный достаток, с которого необходимо выплачивать предусмотренные исламским правом сборы, – прим. «Т-и») в размере 720 тыс. рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садаки установлен нисаб в 57 тыс. рублей (по серебру).

«Минимальный размер фитр-садаки – 200 рублей, а для тех, кто имеет возможность выплачивать закят, – 1100 рублей», – пояснили в ДУМ Татарстана.

В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья при невозможности восполнить его в другое время установлена фидия в размере 400 рублей за каждый пропущенный день.

Первый день поста месяца Рамадан в 2025 году – 1 марта, суббота. Первый таравих-намаз будет прочитан в мечетях республики 28 февраля после ночного намаза Иша. «В мечетях Татарстана таравих-намаз, согласно ханафитскому мазхабу, читается в 20 рака’атов», – напомнили в муфтияте.

В этом году продолжительность Рамадана составит 29 дней. Таким образом, последним днем поста станет 29 марта. 30 марта, в воскресенье, наступит Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). О порядке проведения гает-намаза в честь Ураза-байрама ДУМ РТ пообещало рассказать дополнительно.