Минниханов посетил палаточный лагерь для мобилизованных при Казанском танковом училище

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня палаточный лагерь, где размещаются воинские части, формируемые Казанским танковым училищем. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, Минниханов пообщался с мобилизованными, поинтересовался качеством питания и условиями пребывания в палаточном лагере.

В лагере расположено 73 палатки для проживания, которые могут вместить до 2500 призывников. Для них завезли двухъярусные кровати, отопительные приборы, постельное белье.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Кроме того, в лагере организованы места для умывания, места приема пищи, комнаты информирования и досуга. Питание прибывших организовано в две смены.

Ранее Рустам Минниханов посетил пункт сбора на базе «Казань Экспо», куда прибывают призванные по частичной мобилизации.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт. Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики в соответствии с указом Президента РФ.