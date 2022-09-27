Минниханов посетил пункт сбора и встретился с мобилизованными татарстанцами

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил пункт сбора на базе «Казань Экспо», куда прибывают призванные по частичной мобилизации.

«Посетили пункты сбора, куда прибывают наши мобилизованные ребята. Настрой у всех решительный», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Президента Татарстана

Руководитель РТ отметил, что проконтролирует обеспечение пунктов горячим питанием, одеждой, и пообещал мобилизованным всю необходимую поддержку.

Как сообщает пресс-служба Президента Татарстана, Рустаму Минниханову показали зоны отдыха и питания, медпункт и зону выездной торговли, где жители республики могут приобрести необходимую продукцию. По его поручению на пункты сбора в скором времени прибудут мобильные бани.

Ожидается, что прибытие мобилизованных на пункты сбора продлится до 1 октября, а затем начнется их обучение.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт.