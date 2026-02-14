Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Рамадана

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил обеспечить безопасность проведения религиозных мероприятий во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Рустам Минниханов напомнил, что Рамадан начнется на следующей неделе, 18 февраля, после захода солнца.

«Мусульмане всего мира приступят к соблюдению одного из столпов ислама – ураза тоту. В течение месяца во всех мечетях Татарстана будут читаться дополнительные молитвы – таварих намазы, а во многих из них будут проводиться ифтары <...>», – отметил он.

«Главам администраций [муниципалитетов], Духовному управлению мусульман совместно с правоохранительными органами и частными охранными организациями необходимо обеспечить безопасность проведения религиозных обрядов и богослужения», – подчеркнул Раис Татарстана.