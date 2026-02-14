Минниханов поручил обеспечить безопасность во время Рамадана
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил обеспечить безопасность проведения религиозных мероприятий во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.
Рустам Минниханов напомнил, что Рамадан начнется на следующей неделе, 18 февраля, после захода солнца.
«Мусульмане всего мира приступят к соблюдению одного из столпов ислама – ураза тоту. В течение месяца во всех мечетях Татарстана будут читаться дополнительные молитвы – таварих намазы, а во многих из них будут проводиться ифтары <...>», – отметил он.
«Главам администраций [муниципалитетов], Духовному управлению мусульман совместно с правоохранительными органами и частными охранными организациями необходимо обеспечить безопасность проведения религиозных обрядов и богослужения», – подчеркнул Раис Татарстана.