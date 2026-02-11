В каких мечетях Казани пройдут ифтары в Рамадан – полный список
С 19 февраля у мусульман начнется обязательный пост в месяц Рамадан. В этот период во многих мечетях Татарстана будут проводиться коллективные ифтары.
В Казани ифтары планируют проводить в 49 мечетях. В течение месяца данный перечень может пополняться.
Список мечетей Казани, в которых будут проводиться коллективные ифтары
Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани
Ежедневно:
- «Галеевская» (г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 40)
- «Гадель» (г. Казань, Оренбургский проезд, д. 193)
- Соборная мечеть «Аль-Марджани» (г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 17)
- «Туган авылым» (г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, д. 14е)
- «Хадича» (г. Казань, ул. Мира, д. 3)
- «Омет» (г. Казань, ул. Дачная, д. 3а)
- «Тынычлык» (г. Казань, ул. Мелитопольская, д. 15)
- «Розовая» (г. Казань, ул. Мазита Гафури, 67)
- «Хузейфа» (г. Казань, ул. Фучика, д. 52, к. 1)
- Мечеть имени Габдрахима Утыз Имяни Ал тан (г. Казань, ул. Дубравная, д. 2в)
- Закабанная мечеть (г. Казань, ул. Х. Такташа, д. 26)
- «Аль-Иман» (г. Казань, Магистральная, 22)
- Бурнаевская мечеть (г. Казань, Ахтямова, 7)
Проводят по возможности:
- «Этилэр» (г. Казань, поселок Кояшлы, Радиальная, 21)
- Мечеть имени Галимджана Баруди (В данной махалле ифтары проводятся в молельной комнате по адресу ул. Авангардная, д. 91, к 2)
- «Иске таш» (г. Казань, ул. М.Гафури, д.34 а)
Ежедневная раздача ланч-боксов на ифтар:
- «Ризван» (г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а)
Мухтасибат Советского района Казани
Ежедневно:
- «Биста Нуры Габделгаллям» (г. Казань, ул. Пионерская, д. 5)
- «Гаиля» (г. Казань, ул. Джаудата Файзи, д. 2)
- «Салях» (г. Казань, Мамадышский тракт, 18)
- «Иман Нуры» (г. Казань, ул. Дорожная, д. 32а, к. 1)
- «Ахтям» (г. Казань, ул. Мирсая Амира, д. 15)
- «Валидайн» (г. Казань, ул. Тамчы, 42)
- «Ярулла» (г. Казань, ул. Ноксинская, д. 32д)
- «Куддус» (г. Казань, Яснополянский переулок, д. 16)
- «Муслима» (г. Казань, ул. Ноксинская 1-я, 31)
- «Ибрагим» (г. Казань, ул. Локаторная, д. 33б)
Проводят по возможности: раз в два дня, раз в три дня:
- «Шарафутдин» (г. Казань, ул. Ягодная, д. 6д)
- «Дин Ислам» (г. Казань, ул. Чишмяле, д. 17а)
Мухтасибат Кировского и Московского районов Казани
Ежедневно традиционные ифтары:
- «Ярдэм» (г. Казань, ул. Серова, д. 4А)
- «Маулид» (г. Казань, ул. Селянская, д. 23)
- «Миргазиян» (г. Казань, ул. Декабристов, д. 111)
- «Рамис» (г. Казань, ул. Ново-Юдинская, д. 140, к2)
- «Рамазан» (г. Казань, ул. Окольная, д. 25б)
- «Аль-Ислах» (Зеленодольский район, пос. Осиново, ул. Казанская, д. 8 а)
- «Бишбалта» (г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 14)
- «Раджаб» (г. Казань, ул. Энгельса, д. 20/39)
- «Ай нуры» (г. Казань, ул. Академика Королева, д. 2)
- «Сулейман» (Пос. Левченко, ул. Ютазинская, 8А, к1)
- «Азатдин Ирек» (г. Казань, ул. Лагерная, д. 111)
- «Жомга» (Пос. Юдино, ул. Ильича, 4)
- «Ахмадзаки» (Пос. Залесный, Осиновский пер., 16А)
Ежедневная раздача ланч-боксов ОБФ «Ярдам - Помощь» в мечетях на ифтар:
- «Ярдэм» (г. Казань, ул. Серова, 4 А)
- «Рамазан» (г. Казань, ул. Окольная, д. 25)
- «Раджаб» (г. Казань, ул. Энгельса, д. 20/39)
- «Ай Нуры» (г. Казань, ул. Ак. Королева, д. 2)
- «Аль-Ислах» (пос. Осиново, ул. Комсомольская, д. 6Б)
- «Маулид» (пос. Залесный, ул. Селянская, д. 23)
- «Рамис» (пос. Новое Юдино, ул. Ново-юдинская, д. 140, корп. 2)
- «Миргазиян» (г. Казань, ул. Декабристов, д. 111)
- «Бишбалта» (г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 14)
- «Азатдин Ирек» (г. Казань, ул. Лагерная, д. 111)
- «Сулейман» (Пос. Левченко, ул. Ютазинская, 8А, к. 1)
- «Ахмадзаки» (Пос. Залесный, Осиновский пер., 16А)
- «Жомга» (Пос. Юдино, ул. Ильича, 4)
- «Рустам» (г. Казань., ул. Хороводная, д. 58)
- «Мэдинэ» (Село Сокуры Лаишевского района)
Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани
Ежедневно:
- «Нур-эль-Ислам» (г. Казань, ул. Бигиева, д. 36)
- «Салихзян» (г. Казань, ул. Бестужева, д. 66а)
- «Рахматулла» (г. Казань, ул. Симонова, д. 2)
Проводят по возможности: раз в два дня, раз в три дня:
- «Фатиха» (п. Кадышево, ул. Рихарда Зорге, д. 2а)
- «Кыйбла» (п. Щербаково, ул. Молодежная, д. 1а)
- «Омет» (п. Борисоглебское, ул. Школьная, д. 4а)