В каких мечетях Казани пройдут ифтары в Рамадан – полный список

С 19 февраля у мусульман начнется обязательный пост в месяц Рамадан. В этот период во многих мечетях Татарстана будут проводиться коллективные ифтары.

В Казани ифтары планируют проводить в 49 мечетях. В течение месяца данный перечень может пополняться.

Список мечетей Казани, в которых будут проводиться коллективные ифтары

Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани

Ежедневно:

«Галеевская» (г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 40)

«Гадель» (г. Казань, Оренбургский проезд, д. 193)

Соборная мечеть «Аль-Марджани» (г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 17)

«Туган авылым» (г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, д. 14е)

«Хадича» (г. Казань, ул. Мира, д. 3)

«Омет» (г. Казань, ул. Дачная, д. 3а)

«Тынычлык» (г. Казань, ул. Мелитопольская, д. 15)

«Розовая» (г. Казань, ул. Мазита Гафури, 67)

«Хузейфа» (г. Казань, ул. Фучика, д. 52, к. 1)

Мечеть имени Габдрахима Утыз Имяни Ал тан (г. Казань, ул. Дубравная, д. 2в)

Закабанная мечеть (г. Казань, ул. Х. Такташа, д. 26)

«Аль-Иман» (г. Казань, Магистральная, 22)

Бурнаевская мечеть (г. Казань, Ахтямова, 7)

Проводят по возможности:

«Этилэр» (г. Казань, поселок Кояшлы, Радиальная, 21)

Мечеть имени Галимджана Баруди (В данной махалле ифтары проводятся в молельной комнате по адресу ул. Авангардная, д. 91, к 2)

«Иске таш» (г. Казань, ул. М.Гафури, д.34 а)

Ежедневная раздача ланч-боксов на ифтар:

«Ризван» (г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а)

Мухтасибат Советского района Казани

Ежедневно:

«Биста Нуры Габделгаллям» (г. Казань, ул. Пионерская, д. 5)

«Гаиля» (г. Казань, ул. Джаудата Файзи, д. 2)

«Салях» (г. Казань, Мамадышский тракт, 18)

«Иман Нуры» (г. Казань, ул. Дорожная, д. 32а, к. 1)

«Ахтям» (г. Казань, ул. Мирсая Амира, д. 15)

«Валидайн» (г. Казань, ул. Тамчы, 42)

«Ярулла» (г. Казань, ул. Ноксинская, д. 32д)

«Куддус» (г. Казань, Яснополянский переулок, д. 16)

«Муслима» (г. Казань, ул. Ноксинская 1-я, 31)

«Ибрагим» (г. Казань, ул. Локаторная, д. 33б)

Проводят по возможности: раз в два дня, раз в три дня:

«Шарафутдин» (г. Казань, ул. Ягодная, д. 6д)

«Дин Ислам» (г. Казань, ул. Чишмяле, д. 17а)

Мухтасибат Кировского и Московского районов Казани

Ежедневно традиционные ифтары:

«Ярдэм» (г. Казань, ул. Серова, д. 4А)

«Маулид» (г. Казань, ул. Селянская, д. 23)

«Миргазиян» (г. Казань, ул. Декабристов, д. 111)

«Рамис» (г. Казань, ул. Ново-Юдинская, д. 140, к2)

«Рамазан» (г. Казань, ул. Окольная, д. 25б)

«Аль-Ислах» (Зеленодольский район, пос. Осиново, ул. Казанская, д. 8 а)

«Бишбалта» (г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 14)

«Раджаб» (г. Казань, ул. Энгельса, д. 20/39)

«Ай нуры» (г. Казань, ул. Академика Королева, д. 2)

«Сулейман» (Пос. Левченко, ул. Ютазинская, 8А, к1)

«Азатдин Ирек» (г. Казань, ул. Лагерная, д. 111)

«Жомга» (Пос. Юдино, ул. Ильича, 4)

«Ахмадзаки» (Пос. Залесный, Осиновский пер., 16А)

Ежедневная раздача ланч-боксов ОБФ «Ярдам - Помощь» в мечетях на ифтар:

«Ярдэм» (г. Казань, ул. Серова, 4 А)

«Рамазан» (г. Казань, ул. Окольная, д. 25)

«Раджаб» (г. Казань, ул. Энгельса, д. 20/39)

«Ай Нуры» (г. Казань, ул. Ак. Королева, д. 2)

«Аль-Ислах» (пос. Осиново, ул. Комсомольская, д. 6Б)

«Маулид» (пос. Залесный, ул. Селянская, д. 23)

«Рамис» (пос. Новое Юдино, ул. Ново-юдинская, д. 140, корп. 2)

«Миргазиян» (г. Казань, ул. Декабристов, д. 111)

«Бишбалта» (г. Казань, ул. Клары Цеткин, д. 14)

«Азатдин Ирек» (г. Казань, ул. Лагерная, д. 111)

«Сулейман» (Пос. Левченко, ул. Ютазинская, 8А, к. 1)

«Ахмадзаки» (Пос. Залесный, Осиновский пер., 16А)

«Жомга» (Пос. Юдино, ул. Ильича, 4)

«Рустам» (г. Казань., ул. Хороводная, д. 58)

«Мэдинэ» (Село Сокуры Лаишевского района)

Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани

Ежедневно:

«Нур-эль-Ислам» (г. Казань, ул. Бигиева, д. 36)

«Салихзян» (г. Казань, ул. Бестужева, д. 66а)

«Рахматулла» (г. Казань, ул. Симонова, д. 2)

Проводят по возможности: раз в два дня, раз в три дня:

«Фатиха» (п. Кадышево, ул. Рихарда Зорге, д. 2а)

«Кыйбла» (п. Щербаково, ул. Молодежная, д. 1а)