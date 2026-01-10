Ураза-2026: когда наступит Рамадан в Татарстане, и сколько дней будет пост

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чуть больше месяца остается до начала священного для мусульман месяца Рамадан. Он знаменателен тем, что в этот месяц верующие соблюдают обязательный пост, а также стараются совершать как можно больше благих дел. Когда в РТ начнется Рамадан, и сколько дней продлится ураза в 2026 году – в материале «Татар-информа».

В этом году священный месяц Рамадан начнется 18 февраля после захода солнца. Соответственно, первый день поста выпадет на 19 февраля.

В этом году верующие будут соблюдать уразу 29 дней, заключительным днем поста станет 19 марта. На следующий день, 20 марта, в Татарстане отпразднуют Ураза-байрам. В республике этот день станет нерабочим, поэтому верующие всецело смогут посвятить его богоугодным делам.

Во время соблюдения уразы верующие отказываются от приема пищи и питья воды в светлое время суток.

Кроме того, в Рамадан мужчинам-мусульманам следует в мечетях совершать таравих-намаз после ночной (иша) молитвы. Также на протяжении всего месяца рекомендуется читать Коран, усердствовать в поклонении Аллаху и других благих деяниях.