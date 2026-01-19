В Татарстане утвердили размеры фитр-садака и фидии на Рамадан в 2026 году

18 февраля после захода солнца наступит священный месяц Рамадан по исламскому лунному календарю. Духовное управление мусульман Татарстана установило размеры фидия и фитр-садака.

В частности, тем, кто по состоянию здоровья не сможет поститься в Рамадан, необходимо выплачивать фидия-садака в пользу нуждающихся. В 2026 году ее размер составит 450 рублей за каждый пропущенный день уразы.

Фитр-садака – специальная милостыня, которая выплачивается в конце месяца Рамадан. Ее размер зависит от уровня благосостояния человека. Если человек не обладает нисабом (необходимым минимумом) в размере 120 тысяч рублей на день раздачи фитр-садака, то ее выплата не предполагается.

Если человек имеет нисаб (по серебру) в размере 120 тыс. рублей, но не дотягивает до нисаба (по золоту) ­– 940 тыс. рублей, то он обязан выплатить фитр-садака в размере 200 рублей. Если же верующий имеет нисаб по золоту, то он должен раздать нуждающимся 1200 рублей.