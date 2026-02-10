Во всех мечетях Казани и Татарстана в месяц Рамадан проведут таравих-намазы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коллективные таравих-намазы проведут во всех мечетях Казани и Татарстана. Об этом сообщили на пресс-конференции в ДУМ РТ.

Таравих-намаз читается в 20 рака’атов.

В 2026 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 18 февраля после захода солнца, первый день поста придется на 19 февраля. Ураза продлится 29 дней и завершится 19 марта, после чего 20 марта в Татарстане отметят Ураза-байрам – этот день в республике будет нерабочим.

В период поста верующие воздерживаются от еды и воды в светлое время суток, совершают дополнительные молитвы и уделяют больше времени поклонению и благим делам.