Московский «Шатер Рамадана» посвятят Году единства народов России

Изображение предоставлено ДУМ Москвы

С 18 февраля по 19 марта в Москве пройдет 21-й по счету «Шатер Рамадана». Культурно-просветительская программа мероприятия в 2026 году приурочена к объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году единства народов России и будет проходить под слоганом «Культурный код будущего», сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Москвы.

Организаторы рассчитывают, что участниками события станут делегации примерно десяти государств, в том числе Катара, Саудовской Аравии, Афганистана и стран СНГ, а также регионов России. На мероприятие приглашены представители всех традиционных религий РФ, Администрации Президента, Совета Федерации и Государственной Думы, почетные гости из разных стран, а также известные ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены. Предполагается, что в течение месяца «Шатëр Рамадана» примет более 50 тыс. гостей.

«Тема проекта призвана соединить нити культурных наследий народов России и мира, создав образ грядущих поколений. „Шатер Рамадана“ приглашает гостей заглянуть в будущее глазами сегодняшнего дня, опираясь на бесценный опыт прошлого», – заявили в пресс-службе организующего мероприятие ДУМ Москвы.

Организаторы добавили, что через образы и символы современной эпохи рассказывают о ценностях, которые передаются из поколения в поколение и продолжают жить в сердцах людей. Цели мероприятия, по их словам, – создать новое понимание культурного наследия как основы прогресса и процветания, а также показать важность объединения лучших качеств прошлого и перспектив завтрашнего дня.

Основная задача проекта «Шатер Рамадана» заключается в проведении благотворительных ифтаров (разговении) на протяжении всего месяца поста. Параллельно с организацией бесплатных ужинов непосредственно в шатре каждый день свыше 1200 ифтар-боксов будет раздаваться на улице. В рамках акции «Накорми постящегося», реализуемой благотворительным фондом «Закят», в различных религиозных общинах столицы бесплатный ужин будут получать более 1000 человек ежедневно. Таким образом, в общей сложности за Рамадан на площадках «Шатра» планируется накормить свыше 80 тыс. человек, соблюдающих пост.

Культурную программу инициативы представят перед разговением. По традиции гостей ждут творческие номера, спектакли и познавательные видеоролики, а также выступления приглашенных спикеров. Помимо раскрытия основной темы, организаторы вечеров познакомят гостей с историей и традициями своего народа или своей страны (в том числе – через историю и жизнь национальных героев). В рамках проекта также предполагается провести шахматный турнир и конкурс чтецов Корана.

Завершится проект традиционным городским фестивалем «Ураза-байрам», который состоится 21 и 22 марта.

Организатором ежегодного культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» выступает Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ и Правительства столицы. В реализации масштабного мероприятия принимают участие ДУМ Москвы, медресе и религиозные общины города, более 500 волонтеров. Бессменным руководителем проекта остается заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар хазрат Аляутдинов.