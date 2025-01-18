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Минниханов поручил обеспечить безопасность граждан во время крещенских купаний
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного совещания в Доме Правительства РТ поручил обеспечить безопасность жителей республики в ходе крещенских купаний.
«<...> всех православных мы поздравляем, я попрошу и коллег на местах [поздравить]. Руководство республики в моем лице, в лице Премьер-министра [Алексея Песошина], в лице Фарида Хайрулловича [Мухаметшина, Председателя Госсовета РТ] выражает свои поздравления <...>», — заметил Рустам Минниханов.
«<...> наша задача — обеспечить безопасность граждан <...>. В местах купаний — дежурство, милиция (полиция — прим. Т-и) и санитарные машины. <...> Ну и, конечно же, запретить купания в местах, где готовности нет», — подчеркнул Раис Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за самовольные купели для крещенских купаний будут штрафовать.
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