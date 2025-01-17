В Татарстане за самовольные купели для крещенских купаний будут штрафовать

За самовольное оборудование купелей на Крещение в Татарстане будут штрафовать. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, нарушителям грозит штраф по статье «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Татарстан». Кроме того, наказывать будут и тех, кто решится нырнуть в необорудованную прорубь.

«Мы будем проводить рейды и пешие, и на машинах, и на суднах на воздушной подушке, чтобы выявлять такие места и принимать меры в соответствии с действующим законодательством. Причем не только мы, сотрудники ГИМС. Будем привлекать сотрудников полиции и представителей администрации районов, которые имеют право составлять протоколы», – рассказал Юрий Венедиктов.

По словам госинспектора, подобные случаи в Татарстане выявляют каждый год, и в отношении тех, кто совершил правонарушение, предусмотрены санкции в виде штрафов.