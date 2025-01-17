Минздрав РТ: «Готовиться к окунанию в купель на Крещение нужно за два месяца»

Для того, чтобы избежать неприятных последствий при купании в Крещение, необходимо предварительно закаляться. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной теме обеспечения безопасности в местах массового купания в праздник Крещения Господня, рассказала главный внештатный специалист Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева.

«Мы понимаем, даже когда погода держится на уровне нуля градусов, или пусть даже плюс один градус, это совершенно непривычные для нас условия для купания. Противопоказано окунание в холодную воду тем, у кого есть в настоящее время острые респираторные инфекции: высокая температура, кашель, насморк, синусит», – отметила она.

Бытует мнение, что резкое изменение температуры позволяет выздороветь, но это не так, подчеркнула специалист. Окунаться нельзя пожилым людям, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем, кто имеет болезни легких, психоневрологические заболевания, склонные к изменению поведения. Гепатит, цирроз и онкология тоже является абсолютными противопоказаниями.

«Крещение будут праздновать уже в эти выходные, а это значит, что времени подготовиться у нас уже не осталось. Как правило, на это уходит от четырех до восьми недель. Люди должны готовиться к купанию при пониженных температурах путем закаливания не менее чем за два месяца», – объяснила Диана Абдулганиева.