«Не настаиваем и надеемся на благоразумие»: МЧС, врачи и священники о крещенских купаниях

Как провести праздник Крещения Господня так, чтобы придерживаться основной его сути и не оказаться на больничной койке? Церковь не настаивает на погружении в ледяную воду, а делает акцент на обязательном посещении храма и причастии в эти дни. Медики и МЧС напоминают: если человек намерен окунуться в иордань, ему необходимо помнить о безопасности.





Купаться в ледяной воде может быть опасно для здоровья, предупреждают медики, а в МЧС напоминают: если пренебречь правилами безопасности, то праздник может обернуться трагедией

Фото: © «Татар-информ»

«Люди из года в год погружаются в купели, но, увы, не приближаются к церковной жизни»

Купаться в ледяной воде может быть опасно для здоровья, предупреждают медики, а в МЧС напоминают: если пренебречь правилами безопасности, то праздник может обернуться трагедией. В Церкви же подчеркивают: никаких рекомендаций об обязательности купаний на праздник Крещения Господня не существует. О значении праздника, его традициях и мерах безопасности говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Тенденция массовых купаний на праздник наблюдается только последние 25 лет, раньше такого не было. После литургии священнослужители шли к водоемам, чтобы освятить воду, но не для купания, а для набора воды. Только потом находились те, кого называли смельчаками, – они после совершения Чина освящения прыгали в воду. Есть такое издание – “Настольная книга священно-церковно-служителя”, автор ее высказывается так: “Совершенно ненормальным надо признать, что многие, пытаясь подражать погружению Христа в Иордан, погружаются в ледяные водоемы. Это вредно для здоровья, а здоровье – дар Божий, расточать его просто так нельзя”. Мнений много, но печалит то, что люди из года в год погружаются в купели, но при этом не приближаются к церковной жизни», – рассказал настоятель Свято-Введенского Кизического мужского монастыря Казани игумен Пимен Ивентьев.

Пимен Ивентьев: «Тенденция массовых купаний на праздник наблюдается только последние 25 лет, раньше такого не было» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Крещение Господне по-другому называют Богоявлением. В этот день Православная церковь вспоминает события, описанные в Евангелии, – как Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи.

«В этот праздник совершается Чин великого освящения воды. По традиции Русской православной церкви он совершается два раза в году. Первый раз в навечерие, то есть в Крещенский сочельник, 18 января, воду освящают внутри храма в емкостях. По распространенной традиции 19 января помимо молитвы в храме духовенство и верующие проходят крестным ходом к водоемам, где совершается Чин великого освящения воды. Те, кто находит в себе силы, после этого могут окунуться в воду», – рассказал игумен Пимен.

Священнослужитель подчеркнул: Православная церковь не против традиции окунания в купель на Крещение, но не настаивает на этом и просит верующих проявить благоразумие.

В Святки принято ходить на службы в храм и готовиться к причастию на Крещение Фото: © «Татар-информ»

«В монастырях просят, чтобы вид купающихся был пристойным»

«Самое главное для верующего в этот день – быть с Церковью и радостно прославлять Господа, пришедшего в мир. Древние христиане не разделяли по времени праздники Рождество и Богоявление, потому что Рождество – это явление Бога в мире в человеческом обличье. В Крещение же человечеству слегка приоткрылась тайна Святой Троицы: Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому этот день называется Богоявлением. Между этими праздниками проходят Святки – святые праздничные дни», – рассказал священнослужитель.

В Святки принято ходить на службы в храм и готовиться к причастию на Крещение.

«В эти дни нужно почитать Священное Писание, освежить в памяти евангельские события. Богослужение в церкви логически раскрывает и призывает не только вспомнить евангельские события, но и стать их участниками», – поделился отец Пимен.

Он еще раз отметил, что правил, касающихся того, как правильно окунаться в крещенскую купель, в Церковном уставе нет. Но учитывая горячее желание верующих, в некоторых монастырях просят, чтобы вид купающихся был пристойным – нагими или в купальнике окунаться не стоит. Он добавил, что в реку Иордан, где крестился сам Иисус Христос, паломники окунаются в специальных одеждах, которые полностью покрывают их тело.

«На подготовку к купанию в ледяной воде уходит от четырех до восьми недель»

К погружению в ледяную воду есть масса противопоказаний, напоминают медики.

«Даже когда погода держится на уровне нуля градусов или на уровне в плюс один градус – это совершенно непривычные нам условия для купания. Противопоказано окунание в холодную воду тем, у кого в этот момент есть острые респираторные инфекции: высокая температура, кашель, насморк, синусит», – рассказала главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по терапии, проректор, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.

Бытует мнение, что иногда резкое изменение температуры позволяет выздороветь, но это не так, отметила врач.

Окунаться нельзя пожилым людям, тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем, кто имеет болезни легких, психоневрологические заболевания, склонные к изменению поведения. Гепатит, цирроз и онкология тоже являются абсолютным противопоказанием.

Диана Абдулганиева: «Крещение будут праздновать уже в эти выходные, а это значит, что времени подготовиться у нас уже не осталось» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Крещение будут праздновать уже в эти выходные, а это значит, что времени подготовиться у нас уже не осталось. Как правило, на это уходит от четырех до восьми недель. Люди должны готовиться к купанию при пониженных температурах путем закаливания не менее чем за два месяца», – объяснила Диана Абдулганиева.

«Нырять в ледяную купель и окунаться с головой нельзя»

Если все-таки человек решился на такой экстрим, необходимо, подчеркивают врачи, соблюсти ряд правил.

«Нужно понимать, что даже абсолютно здоровые мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет, попав в холодную среду, попадают под угрозу возникновения самых сложных жизнеугрожающих состояний. Поэтому спасатели должны быть рядом», – предупредила главный внештатный специалист Минздрава РТ.

За два часа до купания необходимо плотно поесть, это позволит организму согреться. Натощак окунаться не стоит, при этом плотный прием пищи за 20 минут до процедуры также навредит, отметила Диана Абдулганиева.

«К купели нужно подходить в теплой шерстяной одежде, которую можно легко снять, обязательно нужно надеть теплую шапку. Подходить к купели нужно в резиновой обуви, чтобы не поскользнуться. Перед тем как окунаться, нужно разогреть мышцы – обычные физические упражнения. Погружаться в воду нужно постепенно, прыгать в купель нельзя. Не рекомендуется окунать голову, лучше погрузиться по шею, иначе может наступить резкий спазм сосудов, даже у здорового человека, это приведет к потере сознания», – советует медик.

Если все-таки человек решился на такой экстрим, необходимо, подчеркивают врачи, соблюсти ряд правил Фото: © «Татар-информ»

«После Крещения к нам начинают поступать пациенты с синуситами, гайморитами, воспалением легких»

Действия купающегося должны быть плавными и четкими. Долго находиться в холодной воде не стоит, достаточно и 10 секунд, подчеркнула врач.

«После выхода из воды нужно надеть обувь, шапку и сразу начать растираться жестким махровым полотенцем. Затем нужно надеть одежду и выпить горячий чай. После этого быстро зайдите в теплое помещение. Это алгоритм, который позволит свести к минимуму последствия холодного окунания для неподготовленных людей», – добавила Диана Абдулганиева.

Даже кратковременное охлаждение тела может снизить иммунитет, что приведет к пробуждению спящих вирусов, если такие есть у человека.

«Мы часто наблюдаем, как после Крещения к нам начинают поступать пациенты с синуситами, гайморитами, воспалением легких», – отметила медик.

Юрий Венедиктов: «В 37 муниципальных образованиях будут организованы места купания на водоемах и купелях, а также на родниках глубиной до полутора метров» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане подготовили сто мест для купания в Крещение

До сегодняшнего дня районы готовили купели для крещенских купаний и предоставляли акты их осмотра в МЧС Татарстана.

«В 37 муниципальных образованиях будут организованы места купания на водоемах и купелях, а также на родниках глубиной до полутора метров. Всего таких мест 100», – рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, 20 купелей будут расположены на реках, 26 – в озерах и прудах, остальные 54 купели оборудуют на родниках. Адреса, где можно окунуться в крещенскую иордань, представлены по ссылке.

«Госинспекторы ГИМС проводят замеры толщины льда в планируемых местах купания людей в открытых водоемах республики с последующим внесением в акты результатов замера. Согласно распоряжению, в состав комиссии входят представители органов местного самоуправления, православной церкви, сотрудники МВД», – отметил главный госинспектор РТ по маломерным судам.

Есть ряд требований, которым должна соответствовать крещенская купель: дно должно быть деревянным, так же как и боковые стенки, ступеньки и перила. Благодаря этому человек не уйдет под лед Фото: © «Татар-информ»

Больше всего купающихся ожидается в Казани, Набережных Челнах, Елабужском, Зеленодольском районах

Есть ряд требований, которым должна соответствовать крещенская купель: дно должно быть деревянным, так же как и боковые стенки, ступеньки и перила. Благодаря этому человек не уйдет под лед.

«Кроме этого, у иордани должны быть спасательный круг, веревка, багор, спасательное кольцо с линем “Конец Александрова”, пункт обогрева. Запланировано установить для обогрева 54 палатки, в 23 местах купаний предусмотрен автотранспорт и в 23 местах обогрев предусмотрен в рядом находящихся помещениях», – рассказал Юрий Венедиктов.

Традиционно наибольшее количество участников ожидается в Казани, Набережных Челнах, Елабужском, Зеленодольском районах. В этот список попали 14 районов – там ожидается от 250 до 5 тысяч человек, а в общей сложности 17 тысяч купающихся.

«В иорданях, на открытых водоемах, где будет находиться от 250 до 800 человек, будут дежурить от 4 до 10 сотрудников и не менее двух спасателей. Там, где будет от тысячи или двух тысяч человек, выставляются от 8 до 23 сотрудников, в том числе от 2 до 7 спасателей. В местах, где купаться будет еще большее количество человек, дежурить будут до 23 человек и 3-4 спасателя», – привел данные главный инспектор.

Больше всего желающих по традиции ожидается в Раифском монастыре, на озере Ильинское в Зеленодольском районе, в поселке Красный Ключ и в поселке Клятли Нижнекамского района.

«В иорданях, на открытых водоемах, где будет находиться от 250 до 800 человек, будут дежурить от 4 до 10 сотрудников и не менее двух спасателей» Фото: © «Татар-информ»

Пьяным в воду не заходить, группами не собираться

Юрий Венедиктов напомнил основные правила безопасности при купании в холодной воде.

В местах купания запрещается:

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

производить действия, связанные с нырянием и плаванием под водой, подавать крики ложной тревоги;

загрязнять и засорять водные объекты и берега;

приводить с собой собак и других животных;

собираться группами на льду у края полыньи;

заходить за ограждения;

купание детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками.

Стоит отметить, что за самовольное обустройство мест для купания предусмотрен штраф по статье «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Татарстан». Штраф предусмотрен и для тех, кто решится нырнуть в такую прорубь, за купание в необорудованных местах.

«Мы будем проводить рейды – и пешие, и на машинах, и на суднах на воздушной подушке, чтобы выявлять такие места и принимать меры в соответствии с действующим законодательством. Причем не только мы, сотрудники ГИМС, будем привлекать сотрудников полиции и представителей администрации районов, которые имеют право составлять протоколы», – рассказал Юрий Венедиктов.

Подобные случаи, по словам главного государственного инспектора ГИМС, выявляют каждый год, и тех, кто нарушил правила, штрафуют.