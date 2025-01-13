Для крещенских купаний в Казани оборудуют четыре купели

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В храмах Казани 19 января пройдут праздничные богослужения по случаю празднования Крещения. Купели в этом году оборудуют в четырех местах, рассказал на деловом понедельнике и.о. начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

Православные верующие смогут искупаться на озере Верхний Кабан со стороны Фермского шоссе возле кафе «Сокол», а также у дома №54 по ул. Борисковской. Совершить обряд также можно будет в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (ул.5-я Кадышевская, 12) и в купели при Храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (ул.Федосеевская, 49).

В местах проведения обряда для обеспечения безопасности граждан будут задействованы службы гражданской защиты населения, скорой медицинской помощи и полиции. Работать купели будут до 22:00.