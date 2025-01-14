В Зеленодольском районе на Крещение планируют открыть только пять купелей

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На Крещение в Зеленодольском районе планируют открыть всего пять купелей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава района Михаил Афанасьев.

По его словам, сотрудники ГИМС проверили места для купания. Толщина льда на реке Волга возле храма в Васильево и санатория «Дельфин» в Зеленодольске составляет 10 см. На таком льду могут находиться не более 3 человек одновременно, включая спасателей.

В Ильинском и Осиново толщина льда составляет 12 см, там рекомендуется не более 5 человек. Однако в Осиново будут проведены дополнительные измерения расстояния от берега и глубины озера, отметил глава района.

Самый крепкий лед на озере Раифского мужского монастыря — 30 см, здесь могут находиться до 25 человек одновременно.

«Это предварительные расчеты, погода может измениться и внести свои коррективы», – отметил Михаил Афанасьев. Накануне праздника инспекторы еще раз обследуют и оценят состояние ледового покрова, дно водоемов, а также дадут свои рекомендации.