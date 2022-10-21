Минниханов поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, уже вернувшихся из зоны боевых действий или пока просто призванных из запаса, а также их семей. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Для того чтобы работа имела системный характер, прошу глав районов совместно с военными комиссариатами в кратчайшие сроки составить реестры военнослужащих, уже находящихся в зоне СВО, мобилизованных, вернувшихся из зоны боевых действий, семей всех вышеупомянутых категорий, конечно же, включая семьи погибших», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Необходимо посетить каждую семью, понять, какая им нужна помощь, организовать работу волонтерских штабов, предусмотреть адресные меры поддержки. Вопрос должен быть на личном контроле руководителей городов и районов республики», — сказал, обращаясь к чиновникам, Президент РТ.

Минниханов также напомнил, что ранее было подписано постановление Правительства РТ, регламентирующее дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Он упомянул «единовременную выплату на каждого несовершеннолетнего ребёнка в размере 20 тыс. рублей, бесплатные путевки в детские лагеря, бесплатное горячее питание для школьников и студентов ссузов, освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах».

«Дальше мы рассматриваем освобождение мобилизованных жителей от уплаты транспортного налога. Госсовет этот вопрос рассмотрел, закон мы подпишем», — добавил Президент Татарстана.

Кроме того, Минниханов отдельно остановился на том, что широкий спектр мер социальной поддержки оказывается по линии движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Накануне в своем послании Государственному Совету РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить семьи мобилизованных адресной помощью и заботой. Сегодня он провел первое заседание оперативного штаба Татарстана.