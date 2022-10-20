Минниханов поручил обеспечить семьи мобилизованных адресной помощью и заботой

Органам власти Татарстана, а также организациям и предприятиям республики необходимо обеспечить реализацию задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«В стране идет частичная мобилизация. Важно обеспечить наших защитников и их семьи конкретной адресной помощью и заботой. Многим сейчас непросто. Мы видим, как всё больше предприятий, общественных организаций, наших земляков готово помогать. Нужно всячески поддерживать такие инициативы», — заметил Минниханов.

Президент РТ напомнил, что всесторонняя поддержка семьям мобилизованных оказывается в рамках работы республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Также необходимо продолжить работу по гуманитарной поддержке жителей новых субъектов Российской Федерации. Татарстан активно участвует в восстановительных работах, оказании помощи нуждающимся. Существенный вклад в общее дело внесли компании „КАМАЗ”, „Татнефть”, „Татхимфармпрепараты”, „Нэфис”, „Газпром трансгаз Казань” и другие предприятия», — отметил руководитель республики.

Минниханов уточнил, что в оказание помощи новым регионам России вовлечены все муниципалитеты Татарстана.

«Отдельно хотел бы отметить главу Тетюшского района Рамиса Сафиуллова, а также предпринимателя из Муслюмовского района Ильгиза Исламова. И таких людей в республике много. Хочу поблагодарить всех и каждого за оказываемую помощь», — подчеркнул Президент РТ.