Активисты «Ярдәм янәшә!» рассказали о работе колл-центра для мобилизованных

Татарстанское общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» около недели назад запустило горячую линию для призванных из запаса и членов их семей. Активисты рассказали о работе колл-центра и самых популярных вопросах.

Сейчас штат колл-центра включает шестерых специалистов. С начала работы горячей линии было получено 174 обращения, большинство из них поступило от мобилизованных и их родственников.

Многие обращения предполагают разъяснение правовых аспектов мобилизации, льгот по кредитам и мер поддержки семей. Практически в каждом десятом случае звонящий ищет психологической поддержки.

«Популярный вопрос: „Какие льготы может получить семья мобилизованного?“ Ответ на него формируется в индивидуальном порядке, поэтому мы внимательно изучаем ситуацию и подготавливаем ответ в зависимости от конкретного случая семьи и города проживания звонящего», — отметил сотрудник колл-центра по имени Владимир.

При этом один из срочных запросов, поступивших на горячую линию движения, — поиск желающего взять на передержку стаффордширского терьера (метиса) Чарли. Его хозяина Эдуарда должны мобилизовать совсем скоро — 26 октября. Он переживает за любимца, которого не с кем оставить. Псу необходимо домашнее содержание. Активисты готовы оказать помощь в перевозке для того, кто сможет позаботиться о терьере. Подробнее узнать о ситуации можно на странице движения в социальной сети «ВКонтакте».

Среди позвонивших есть и граждане, желающие помочь движению или присоединиться к нему. Татарстанцы уточняют реквизиты для денежных пожертвований, интересуются графиком работы пунктов гуманитарной помощи, некоторые готовы записаться волонтерами.



Ответы на эти и другие вопросы можно найти на официальном сайте «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 350-02-16. Время работы линии — ежедневно с 9 до 18 часов.

Специальную военную операцию на Украине инициировал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Накануне в своем послании Президент РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить семьи мобилизованных адресной помощью и заботой.