Мобилизованных в Татарстане освободят от уплаты транспортного налога

Мобилизованных граждан в Татарстане освободят от транспортного налога за 2021 год, который должен быть уплачен до 1 декабря. Законопроект о внесении изменений в статью республиканского закона «О транспортном налоге» депутаты приняли сразу в трех чтениях на 36-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Предусматривается освобождение от налогообложения транспортным налогом транспортных средств, зарегистрированных на мобилизованных граждан России, проживающих на территории республики», — сказал председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Парламентарий пояснил, что проект закона разработан для государственной поддержки граждан, призванных из запаса на военную службу в Вооруженные силы РФ.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября.