Детям мобилизованных в Татарстане выплатят по 20 тыс. рублей

В Татарстане установлена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу из запаса в ходе частичной мобилизации.

Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Такое решение принято «в целях повышения уровня социальной защищенности». Выплата не будет учитываться при расчете размера материального обеспечения для определения права на получение государственной социальной помощи и иных мер социальной поддержки.

Средства на пособия выделят из резервного фонда Правительства Татарстана. Контроль за исполнением постановления возложен на Минтруд РТ. Действие документа распространяется на отношения, возникшие с 22 сентября 2022 года — то есть с момента начала частичной мобилизации.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов заметил, что «руководителям городов и районов необходимо взять семью каждого мобилизованного из нашей республики под личный контроль».

В Татарстане движение «Ярдәм янәшә!» организует кампанию по поддержке мобилизованных и их семей. В Казани дети мобилизованных могут бесплатно посетить культурные учреждения и спортивные объекты.