Минниханов провел первое заседание оперативного штаба Татарстана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел первое заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее глава государства поручил руководителям регионов создать оперштабы и взять на личный контроль вопросы обеспечения безопасности на своих территориях.

Возглавил оперштаб Минниханов, его заместителями определены премьер-министр Алексей Песошин и руководитель администрации Президента Асгат Сафаров. В составе штаба руководители министерств и ведомств, а так же территориальных органов федеральной исполнительной власти.





На заседании обсудили вопросы обеспечения общественного порядка, бесперебойной работы объектов жизнедеятельности: транспорт, система ЖКХ, энергетика, сообщает пресс-служба Президента РТ.



«Каждый должен осознавать ответственность за реализацию поставленных руководством страны задач», – подчеркнул Минниханов.

Напомним, 19 октября Путин издал Указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Во всех регионах России за исключением ЦФО и ЮФО, включая Татарстан, вводится режим базовой готовности.

В задачи оперштаба входит проведение мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, принятие мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и другие. Подробнее – в материале «Татар-информа».