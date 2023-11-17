Минниханов поделился фотографиями из Лисичанска, куда прибыли татарстанские энергетики

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Энергетики из Татарстана прибыли в подшефный республике Лисичанск для помощи в восстановлении электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«В подшефный нам Лисичанск прибыли энергетики из Татарстана. Специалисты в ближайшие недели будут помогать в восстановлении электроснабжения города», — написал руководитель РТ.

Минниханов также выложил несколько фотографий из Лисичанска, на которых запечатлены опоры ЛЭП.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан помогает лисичанам восстанавливать электроснабжение: в город прибыли две бригады специалистов Сетевой компании из Казани.

До этого Татарстан направил в Лисичанск три аварийные бригады в помощь коммунальщикам. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в этом городе и проверил, как местные службы готовятся к зиме.

В конце октября Рустам Минниханов пообещал регулярно отправлять в Лисичанск и Рубежное татарстанские продукты.