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Минниханов поделился фотографиями из Лисичанска, куда прибыли татарстанские энергетики
Энергетики из Татарстана прибыли в подшефный республике Лисичанск для помощи в восстановлении электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Раис РТ Рустам Минниханов.
«В подшефный нам Лисичанск прибыли энергетики из Татарстана. Специалисты в ближайшие недели будут помогать в восстановлении электроснабжения города», — написал руководитель РТ.
Минниханов также выложил несколько фотографий из Лисичанска, на которых запечатлены опоры ЛЭП.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан помогает лисичанам восстанавливать электроснабжение: в город прибыли две бригады специалистов Сетевой компании из Казани.
До этого Татарстан направил в Лисичанск три аварийные бригады в помощь коммунальщикам. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал в этом городе и проверил, как местные службы готовятся к зиме.
В конце октября Рустам Минниханов пообещал регулярно отправлять в Лисичанск и Рубежное татарстанские продукты.
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