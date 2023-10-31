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Минниханов: Будем регулярно отправлять в Лисичанск и Рубежное татарстанские продукты
В магазины Лисичанска и Рубежного доставлены продукты татарстанских производителей. Раис РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил иллюстрирующее эти поставки видео и пообещал сделать их регулярными.
«В магазины подшефных нам Лисичанска и Рубежного завезли татарстанские товары. Наши производители помогают расширить ассортимент продуктов, чтобы жизнь на этих территориях была полноценной», — заметил руководитель республики.
«Будем пополнять полки свежими продуктами регулярно. Бу эшне оештырган өчен җитештерүчеләребезгә рәхмәт (в переводе с татарского — „Спасибо нашим производителям за организацию этой работы“)», — заверил Рустам Минниханов, поблагодарив татарстанских бизнесменов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в магазины двух подшефных республике городов начали поставлять продукты татарстанских производителей. Позднее стало известно, что Татпотребсоюз отправил первую партию продукции на 700 тыс. рублей для реализации в магазинах Лисичанска.
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