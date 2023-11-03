Татарстан направил в Лисичанск три аварийные бригады в помощь коммунальщикам

Из Татарстана в помощь лисичанским коммунальщикам направили три аварийные бригады.

Их главная задача – оказывать помощь жилищным и ресурсным организациям города в восстановительных работах.

Специалисты шефа-региона в первую очередь будут устранять аварии на сетях водо-и теплоснабжения.

Также Республика Татарстан передала Лисичанску две единицы спецтехники – кран-манипулятор на базе «КамАЗа» и УАЗ, оснащенный ремонтным оборудованием, для перемещения аварийных бригад.

Ключи от машин мэру города Эдуарду Сахненко передали вице-премьер Евгений Варакин и Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Фролов.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.