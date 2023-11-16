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Татарстан помогает лисичанам восстанавливать электроснабжение
В Лисичанск прибыли две бригады специалистов «Сетевой компании» из Казани. Главная задача казанцев – оказать помощь местным коллегам в восстановлении сетей электроснабжения
Татарстанцы также займутся установкой высоковольтных железобетонных столбов и протягиванием линий электропередачи на поврежденных участках. Среди 16 татарстанцев – два сапера, которые при необходимости будут вести разминирование территорий, а также медицинский работник.
Стоит отметить, что вице-премьер Татарстана Евгений Варакин провел рабочее совещание со специалистами «Сетевой компании» и местными энергетиками, где был определен план работ, которые необходимо выполнить в ближайшие недели.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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