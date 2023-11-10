Марат Хуснуллин побывал в Лисичанске и проверил, как городские службы готовятся к зиме

Лисичанск с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам подготовки города к зиме.

О состоянии сетей тепло-водо-и-электроснабжения и существующих проблемах с их восстановлением доложили вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко.

Руководители ресурсных организаций отчитались о проделанной работе и своих дальнейших планах.

Представитель шефа-региона также рассказал о работе аварийных бригад из Татарстана, которые активно помогают местным ЖЭКам готовить многоквартирные дома к подаче тепла. А также об их оснащении.

Во время совещания Марат Хуснуллин дал ряд поручений, исполнение которых позволит Лисичанску усилить работу по подготовке жилого фонда и социальных объектов к зимнему периоду и существенно ускорить этот процесс.

Напомним, Республика Татарстан готовит к отопительному сезону 2023-2024 года 100 многоквартирных домов расположенных в наиболее густонаселенных микрорайонах Лисичанска.

Работы по закрытию теплого контура МКД планируется завершить в ближайшее время. Кроме того, под личным контролем Евгения Варакина находится весь процесс подготовки города к зиме, включая организационные вопросы в работе местных ресурсных организаций.