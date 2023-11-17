Нижнекамцы отправят гуманитарный конвой бойцам СВО и жителям Лисичанска и Рубежного

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В конце ноября при поддержке главы Нижнекамского района Татарстана Рамиля Муллина администрация и волонтеры отправят очередную партию помощи для участников спецоперации, а также для жителей подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное.

Принять участие в формировании новой партии помощи может любой желающий. На пункт сбора можно принести крупы, сгущенное молоко, консервы, сахар, подсолнечное масло, чай, питание быстрого приготовления, медикаменты, средства личной гигиены, теплое белье, детское питание, инструменты, батарейки, подгузники и другие необходимые вещи.

Пункт приема помощи находится по адресу: ул. Студенческая, д. 9. Он работает с 8 до 17 часов по будням, кроме обеденного перерыва с 12 до 13 часов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, за все время спецоперации только от самого города Нижнекамска было отправлено свыше 50 тонн гуманитарного груза — без учета предприятий и духовенства. Духовенство за 2023 год также отправило примерно 50 тонн груза.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.