Хуснуллин о М12: Даже в мире мало кто строит такие объекты за три года

Такие масштабные проекты, как возведение участка федеральной трассы М12 от Москвы до Казани, за такие короткие сроки редко реализуются даже во всем мире. Об этом заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сказал на церемонии открытия магистрали.

«Сегодня мы вводим самый масштабный проект. Мы его построили за 3 года. Такого в истории нашей страны еще никогда не было. Даже если сравнивать с международным опытом, с учетом от идеи до регистрации. Вчера в 11 ночи был получен документ на регистрацию объекта. Даже в мире мало кто строит за три года такие объекты», – сказал вице-премьер.

Сегодня Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва – Казань протяженностью 810 км. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане.

Во время церемонии глава государства также подчеркнул рекордные сроки возведения дороги и поблагодарил всех специалистов, которые приняли участие в ее строительстве.