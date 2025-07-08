news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 8 июля 2025 19:29

Минниханов поблагодарил Мишустина за высокую оценку работы Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов поблагодарил Мишустина за высокую оценку работы Татарстана
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале поблагодарил Премьер-министра России Михаила Мишустина за высокую оценку работы руководства республики, высказанную им при осмотре нового минивэна Sollers SP7 на проходящей в Екатеринбурге выставке «ИННОПРОМ».

«Презентовали сегодня на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» новый минивэн Sollers SP7, получили высокую оценку работы от Премьер-министра России. Спасибо, Михаил Владимирович!» – написал Раис РТ.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Минниханов также пригласил единомышленников посещать промышленные выставки и другие мероприятия, которые будет проводить Татарстан.

«ИННОПРОМ сәнәгать форумында шулай тәҗрибә уртаклашу һәм фикер алышу бик тә файдалы дип саныйм. Бердәм булганда барлык мәсьәләләр дә җиңел чишелә һәм уртак максатлар тормышка ашырыла. Барлык фикердәшләрне һәм теләктәшләрне дә Татарстанда оештырыла торган күргәзмәләрдә һәм башка чараларда көтеп калам (в переводе –„Считаю полезным также обмен опытом и его обсуждение на промышленном форуме «ИННОПРОМ». Когда мы едины, все вопросы легко решаются и достигаются общие цели. Жду всех единомышленников и сочувствующих на организуемых в Татарстане выставках и других мероприятиях“)», – заметил он.

читайте также
ИННОПРОМ, день второй: премьера минивэнов из Татарстана и «Исәнмесез» от Мантурова
ИННОПРОМ, день второй: премьера минивэнов из Татарстана и «Исәнмесез» от Мантурова
На стенде Татарстана на ИННОПРОМе презентовали минивэны Sollers
На стенде Татарстана на ИННОПРОМе презентовали минивэны Sollers
Мишустин, выступая на ИННОПРОМе, рассказал о производстве минивэнов в Татарстане
Мишустин, выступая на ИННОПРОМе, рассказал о производстве минивэнов в Татарстане
Мишустин: ОЭЗ «Алабуга» показывает замечательный результат
Мишустин поблагодарил руководство компании из КНР за выбор «Алабуги» как партнера
#Рустам Минниханов #Михаил Мишустин #иннопром
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

7 июля 2025
«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

7 июля 2025