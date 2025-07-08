Минниханов поблагодарил Мишустина за высокую оценку работы Татарстана

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале поблагодарил Премьер-министра России Михаила Мишустина за высокую оценку работы руководства республики, высказанную им при осмотре нового минивэна Sollers SP7 на проходящей в Екатеринбурге выставке «ИННОПРОМ».

«Презентовали сегодня на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» новый минивэн Sollers SP7, получили высокую оценку работы от Премьер-министра России. Спасибо, Михаил Владимирович!» – написал Раис РТ.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Минниханов также пригласил единомышленников посещать промышленные выставки и другие мероприятия, которые будет проводить Татарстан.

«ИННОПРОМ сәнәгать форумында шулай тәҗрибә уртаклашу һәм фикер алышу бик тә файдалы дип саныйм. Бердәм булганда барлык мәсьәләләр дә җиңел чишелә һәм уртак максатлар тормышка ашырыла. Барлык фикердәшләрне һәм теләктәшләрне дә Татарстанда оештырыла торган күргәзмәләрдә һәм башка чараларда көтеп калам (в переводе –„Считаю полезным также обмен опытом и его обсуждение на промышленном форуме «ИННОПРОМ». Когда мы едины, все вопросы легко решаются и достигаются общие цели. Жду всех единомышленников и сочувствующих на организуемых в Татарстане выставках и других мероприятиях“)», – заметил он.