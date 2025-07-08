Мишустин поблагодарил руководство компании из КНР за выбор «Алабуги» как партнера

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения стенда Татарстана на проходящей в Екатеринбурге международной выставке «ИННОПРОМ» поблагодарил руководство китайской компании за выбор ОЭЗ «Алабуга» в качестве партнера. Видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мишустин рассказал китайскому бизнесмену об истории создания особой экономической зоны. Отдельно он остановился на том, что в качестве образца была взята китайско-сингапурская ОЭЗ «Сучжоу».

«Мы в свое время ездили в Сучжоу, в особую экономическую зону, смотрели, как там соответствующим образом наши китайские друзья планируют и делают ОЭЗ. И тогда встретились после этого с г-ном Ли Куан Ю (на тот момент – министр-ментор в Правительстве Сингапура – прим. Т-и). Я работал тогда руководителем Агентства по особым экономическим зонам, и мы его уговорили с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] прилететь в «Алабугу», – отметил Премьер.

«Эта зона началась как раз с посещения Ли Куан Ю и наших китайских друзей, которые приехали. Я сейчас рад тому, что китайские партнеры так же продолжают взаимодействовать, работать. Она у нас одна из лучших сегодня. Я знаю, что в четвертом десятке особых зон в мире. В России она лучшая. Хочу поблагодарить вас, что выбрали очень правильного партнера и правильную площадку», – заключил глава Правительства РФ.

Михаилу Мишустину, которого сопровождали Раис Татарстана Рустам Минниханов, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и ряд других официальных лиц, показали новый минивэн Sollers SP7. Автомобили, разработанные на основе модели JAC Refine RF8 китайской компании JAC Motors, будут доступны в двух конфигурациях салона: с двумя и тремя рядами сидений.

Видео: t.me/galimovatatarstan.