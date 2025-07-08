Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

На стенде Татарстана на ИННОПРОМе презентовали минивэны Sollers SP7, сообщает «Татар-информ» с места событий. Председатель Совета директоров СОЛЛЕРС Адиль Ширинов рассказал о новинках Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Группа СОЛЛЕРС выводит на российский рынок первый минивэн локального производства с бензиновым агрегатом. Проект производства Sollers SP7 предполагает не просто полный цикл со сваркой, окраской и сборкой, а поэтапное углубление локализации продукта, включая локальный силовой агрегат и компоненты безопасности, штампованные детали кузова и электронику, элементы интерьера и экстерьера», – приводит слова Ширинова пресс-служба СОЛЛЕРС.

Серийное производство новых минивэнов Sollers SP7 по технологии полного цикла запустили на заводе в Елабуге. Старт продаж запланирован на осень 2025 года, сообщил «Татар-информу» менеджер по связям с общественностью Sollers Петр Грибачев.

В настоящее время на выбор клиента доступны две версии Sollers SP7: семиместный полноразмерный минивэн и четырехместное бизнес-купе. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем мощностью 237 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Видео: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»