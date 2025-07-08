Мишустин: ОЭЗ «Алабуга» показывает замечательный результат

Премьер-министр России Михаил Мишустин, осматривая стенд Татарстана на международной выставке «ИННОПРОМ», высоко оценил деятельность руководство республики и работу ОЭЗ «Алабуга». Видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Председателю Правительства страны, которого сопровождали Раис Татарстана Рустам Минниханов, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и ряд других официальных лиц, показали новый минивэн Sollers SP7.

Автомобили, разработанные на основе модели JAC Refine RF8 китайской компании JAC Motors, будут доступны в двух конфигурациях салона: с двумя и тремя рядами сидений.

«Я хочу вас поздравить! <...> я знаю, как в Татарстане относятся к развитию в том числе промышленности. И, конечно же, «Алабуга» сегодня как особая экономическая зона со всеми элементами современного профессионального производства показывает замечательный результат», – заметил Мишустин.

«Это один из примеров, в том числе в отечественном автомобилестроении. С партнерами, да, вместе работаем. Но локализация, производство и двигателя, и соответствующих кузовных работ (я вижу сейчас линейку роботов) – это все на сегодняшний день развивает наш отечественный автопром», – подчеркнул Премьер.

«Мы надеемся на то, что автомобиль понравится нашим пользователям, россиянам. И еще раз хочу поздравить с этим событием руководство, коллег, партнеров наших, вот наших китайских друзей тоже и, Рустам Нургалиевич [Минниханов], вас лично. Удачи, в добрый путь», – заключил глава Правительства РФ.

Галимова также отдельно упомянула идеальное произношение татарского приветствия «исәнмесез» («здравствуйте») Денисом Мантуровым.

Видео: t.me/galimovatatarstan.