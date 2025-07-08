Мишустин, выступая на ИННОПРОМе, рассказал о производстве минивэнов в Татарстане

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, прокомментировал старт производства минивэнов в Татарстане.

«Наши компании осваивают и совсем новые для себя сегменты. В частности, здесь, на ИННОПРОМе, проходит презентация пассажирского минивэна, его производство как раз сегодня стартовало на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане», – сказал российский Премьер.

Речь идет о минивэнах Sollers SP7, серийное производство которых запустили на заводе в Елабуге. Старт продаж запланирован на осень 2025 года, сообщил «Татар-информу» менеджер по связям с общественностью Sollers Петр Грибачев.

В настоящее время на выбор клиента доступны две версии Sollers SP7: семиместный полноразмерный минивэн и четырехместное бизнес-купе.

Накануне минивэны, которые презентовали на стенде Татарстана на ИННОПРОМе, показали Раису Татарстана Рустаму Минниханову.