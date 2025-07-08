ИННОПРОМ, день второй: премьера минивэнов из Татарстана и «Исәнмесез» от Мантурова

Сегодня в рамках выставки ИННОПРОМ прошел главный день, поучаствовать в котором прибыл Премьер Михаил Мишустин. Он высоко оценил работу руководства Татарстана и поздравил Минниханова с запуском производства минивэнов в ОЭЗ «Алабуга». Подробнее – в репортаже корреспондента «Татар-информа» с форума.





Утром во второй день ИННОПРОМа в «Екатеринбург-ЭКСПО» чувствовалось некоторое затишье

Фото: rais.tatarstan.ru

«Здесь можно увидеть, что наша промышленность реально развивается»

Утром во второй день ИННОПРОМа в «Екатеринбург-ЭКСПО» чувствовалось некоторое затишье: все участники были в ожидании Премьер-министра России Михаила Мишустина. Он должен был посмотреть выставку и принять участие в стратегической сессии.

В павильонах будто бы стало меньше посетителей по сравнению с предыдущим днем, но сегодня многие участники работали в переговорных. Между рабочими встречами министр промышленности Татарстана Олег Коробченко пообщался с «Татар-информом».

«Площадка очень серьезная. Здесь можно увидеть, что наша промышленность реально развивается», – сказал министр об ИННОПРОМе-2025.

Корреспондент «Татар-информа» поздравил министра с наградой: вчера стало известно, что у республики первое место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности. Коробченко сказал, что были четкие критерии, регион по ним работает, поэтому такой результат.

Рустам Минниханов в первой половине дня подписал с Алексеем Текслером план мероприятий по реализации Соглашения между Республикой Татарстан и Челябинской областью Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня продолжил работу на ИННОПРОМе. И в первой половине дня подписал с Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером план мероприятий по реализации Соглашения между Республикой Татарстан и Челябинской областью. Документ рассчитан на 2025-2027 годы.

Минивэны Sollers произвели фурор на стенде Татарстана

Сегодня же на стенде Татарстана прошла большая премьера – компания «Соллерс» презентовала два новых минивэна Sollers SP7, которые производятся на заводе в Елабуге. Еще накануне Раис республики Рустам Минниханов сел за руль автомобиля и оценил комфорт пассажирских сидений.

Компания «Соллерс» презентовала два новых минивэна Sollers SP7, которые производятся на заводе в Елабуге Фото: rais.tatarstan.ru

Автомобили, разработанные на основе модели JAC RF8, будут доступны в двух конфигурациях салона: семиместный минивэн с тремя рядами сидений и четырехместное бизнес-купе.

«Автомобиль максимально универсальный: может использоваться для бизнеса (трансферы, шаттлы), такси. В семиместном исполнении это может быть и должен быть автомобиль для большой семьи», – рассказал «Татар-информу» менеджер по связям с общественностью Sollers Петр Грибачев.

Видео: Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Серийное производство уже запустили, а выход на рынок запланирован на осень этого года. Цена пока держится в секрете, но Грибачев заверил, что стоимость минивэнов Sollers будет лучшим предложением на рынке в этом сегменте.

Ранее СМИ называли ориентировочную стоимость автомобиля на уровне 5 млн рублей.

Проект производства Sollers SP7 предполагает полный цикл со сваркой, сборкой и окраской, а также поэтапное углубление локализации продукта, включая локальный силовой агрегат и компоненты безопасности, штампованные детали кузова и электронику, элементы интерьера и экстерьера.

«Сегодня предприятие Sollers выставляет новую модель – такую в России вообще еще никто не делает. Это минивэны, которые сейчас популярны и востребованы. То, что они взялись сделать эту модель, – это очень хорошо. Мы со своей стороны всячески поможем», – сказал «Татар-информу» министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Мишустин похвалил ОЭЗ «Алабуга» и поздравил Минниханова со стартом производства минивэнов в Татарстане

Российский Премьер-министр Михаил Мишустин, как и планировалось, до стратсессии обошел павильоны «Екатеринбург – ЭКСПО» и побывал на стенде Татарстана. Вместе с ним был первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. С ними Рустам Минниханов поздоровался по-татарски, на что вице-премьер ответил: «Исәнмесез». Как заметила в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, приветствие на татарском языке у Мантурова прозвучало с идеальным произношением.

Российский Премьер-министр Михаил Мишустин, как и планировалось, до стратсессии обошел павильоны «Екатеринбург – ЭКСПО» и побывал на стенде Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Премьер-министру продемонстрировали новый минивэн, который производится в ОЭЗ «Алабуга».

«Я знаю, как в Татарстане относятся в том числе к промышленности. «Алабуга» сегодня показывает замечательный результат», – сказал Мишустин, обращаясь к Минниханову.

Раис Татарстана заметил, что на следующий год там же будут выпускать отечественные двигатели.

«Надеемся, что автомобиль понравится нашим пользователям, россиянам. Хочу поздравить с этим событием руководство, наших партнеров и, Рустам Нургалиевич, вас лично», – обратился к лидеру Татарстана Мишустин.

Российский Премьер-министр Михаил Мишустин, как и планировалось, до стратсессии обошел павильоны «Екатеринбург – ЭКСПО» и побывал на стенде Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

На видео, которое опубликовала Лилия Галимова, также попал момент, как российский премьер рассказывает китайским партнерам историю о том, как появилась ОЭЗ «Алабуга».

«Она одна из лучших у нас», – сказал Мишустин гостям из Поднебесной.

«Она лучшая!» – уточнил Минниханов.

«У нас в России она лучшая», – согласился Премьер-министр РФ.

Михаил Мишустин: «Рады видеть всех, кто настроен на партнерство и взаимовыгодное сотрудничество» Фото: rais.tatarstan.ru

Рост российской экономики – лучший ответ тем, кто ввел против нас санкции

Мишустин выступил на стратегической сессии ИННОПРОМа как главный спикер. Участвовали также представители Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и делегации из Саудовской Аравии – эта страна выступает страной-партнером ИННОПРОМа в этом году.

Особый акцент Мишустин сделал на том, что на выставке представлены участники из 17 стран. «Рады видеть всех, кто настроен на партнерство и взаимовыгодное сотрудничество», – обратился Председатель российского правительства к иностранным участникам.

Он назвал рост российской экономики лучшим ответом инициаторам санкций.

«Несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции, практически все отрасли показывают поступательное движение вперед. Эти цифры – лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения», – сообщил Мишустин.

Он отметил: от ограничений страдают сами страны-инициаторы санкций, где наблюдается сокращение промышленного производства.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, совмещенная с деловой программой, продолжит работать еще два дня, 9 и 10 июля Фото: rais.tatarstan.ru

Дальше Мишустин хвалил промышленников России за достижения в различных отраслях. Говоря об автопроме, отметил, что усилия направляются на локализацию комплектующих и расширение модельного ряда.

«Наши компании осваивают и совсем новые для себя сегменты. В частности, здесь, на ИННОПРОМе, проходит презентация пассажирского минивэна, его производство как раз сегодня стартовало на территории особой экономической зоны «Алабуга», в Татарстане», – акцентировал Мишустин на сессии.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, совмещенная с деловой программой, продолжит работать еще два дня, 9 и 10 июля.