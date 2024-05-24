Минниханов обсудил со Степашиным развитие книжного дела и популяризацию чтения

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, который приехал в Казань для участия в форуме «Литературный флагман России». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны обсудили шаги по укреплению деловых связей и развитию рынка книжной индустрии, а также меры по популяризации чтения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров и министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фестиваль-форум «Литературный флагман России» проходит в Казани с 23 по 25 мая. Для участия в нем сюда съехались представители библиотек из самых дальних уголков страны.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Право проведения мероприятия республика получила в 2023 году по итогам победы в юбилейном конкурсе «Самый читающий регион России». Такого результата Татарстану помог добиться проект «Выездная библиотека» Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина.

Накануне в рамках форума обсудили создание федеральной цифровой библиотечной системы. Сегодня Казанский федеральный университет и Российский книжный союз подписали соглашение о сотрудничестве на благо популяризации чтения.