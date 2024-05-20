Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Известные писатели и переводчики выступят на «Литературном флагмане» в Казани
В течение трех дней — с 23 по 25 мая — в Казани выступят известные российские писатели, переводчики, издатели и преподаватели. Культурно-просветительская программа организована в рамках фестиваля-форума «Литературный флагман России», сообщают организаторы.
На 20 площадках жителей и гостей Казани ожидают творческие встречи, презентации, лекции и творческие программы. Перед зрителями выступят писатели Алексей Варламов, Ася Володина, популярные авторы романов в жанре young adult Ася Лавринович и фэнтези Антонина Крейн, публицист и телеведущий Платон Беседин, разработчик Слава Грис, детский писатель Юлия Брыкова и другие.
Поэтесса Лилия Сафина представит читателям новую книгу, написанную на русском и татарском языках. Поклонников современной японской, корейской и китайской литературы ожидает мероприятие с экспертами-переводчиками Натальей Румак, Юлией Каретниковой и Дарьей Мавлеевой. А учитель, автор канала «Математика и фокусы» Петр Земсков проведет для гостей события занимательные уроки математики.
Организаторы отметили, что участниками форума станут не только московские, санкт-петербургские и казанские авторы, но и представители других регионов, в том числе Ульяновской и Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа.
Мероприятия культурно-просветительского блока «Литературного флагмана» состоятся в библиотеках, книжных магазинах Казани, в культурном центре «Смена» и даже в детских оздоровительных лагерях. Подробнее о программе фестиваля ранее сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»