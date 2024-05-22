«Без книги невозможно будущее»: в Казани пройдет форум «Литературный флагман России»

В Казани с 23 по 25 мая пройдет фестиваль-форум «Литературный флагман России», где обсудят главные тренды современной книжной отрасли, проведут множество встреч с известными авторами и проведут образовательную программу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Татарстан уже много лет является одним из самых читающих регионов России и получает соответствующие призы от Российского школьного союза. В прошлом году республика стала „Литературным флагманов России“. Именно поэтому здесь пройдет наш фестиваль-форум», — отметил спикер.

Он порассуждал о появлении цифрового варианта книг. Степашин уверен, что классические бумажные форматы будут жить вечно. Это станет одной из тем грядущего форума.

«Литературный флагман России» в Казани состоится впервые. На него заявились порядка 80 регионов России. В период проведения запланировано порядка 60 различных мероприятий, добавил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Мы рассчитываем, что это будет профессиональный разговор о будущем книжных издательств. Будут намечены пути развития. У каждой отрасли должна быть площадка для обсуждения. У нас предусмотрены и дискуссии, и деловая программа», — рассказал Салимгараев.

Одна из ключевых тем форума обозначена как «Книга будущего». Участники обсудят, что будет стоять на книжных полках у людей через несколько десятков лет, подчеркнул писатель, литературный критик, публицист, член экспертного совета международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего» Платон Беседин.

«Говорят, для читателей важна живая связь с писателем. Но в нынешних реалиях и для авторов не менее важна связь со своей аудиторией. Нам важно понимать, чем люди живут. Нас ждет сверхнасыщенная программа. Это будет огромная работа. Большое внимание будет уделяться взаимодействию книги с цифровыми технологиями», — пояснил автор.

Подробнее с программой форума «Литературный флагман России» можно ознакомиться на сайте.