КФУ и Российский книжный союз будут сотрудничать на благо популяризации чтения

Казанский университет и Российский книжный союз 24 мая 2024-го подписали соглашение о сотрудничестве на благо популяризации чтения, библиотечных и близких к ним специальностей. Церемония стала одним из мероприятий фестиваля-форума «Литературный флагман России» и прошла в Музее истории КФУ в главном, историческом здании вуза.

Подписями соглашение скрепили президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин и ректор КФУ Ленар Сафин.

«Что касается института филологии КФУ, важна подготовка кадров для издательской деятельности, для литературы. Много китайских студентов учатся в Казани. Вьетнамцы тоже хотят учиться здесь. Книга никуда не денется даже с развитием искусственного интеллекта, цифровых технологий. Живая книга», – подчеркнул Степашин.

Сафин также отметил, что Российский книжный союз – стратегический партнёр КФУ для подготовки кадров.

«Эта работа не сразу, но даст результаты. Мы будем друг друга поддерживать и на федеральном уровне», - отметил Сафин.

Стороны будут развивать студенческую научно-исследовательскую работу по специальностям «Издательское дело», «Филология» и «Реклама и связи с общественностью». При этом важным будет повышать качество образования с ориентиром на актуальные практические задачи, а также расширять возможности для переобучения работающих специалистов. Еще партнеры собираются содействовать росту привлекательности образовательных программ и престижа профессий, продвигать образовательные и исследовательские программы в образовательное и научное пространство. Помимо этого, планируется совместно проводить мероприятия, стимулирующие интерес к чтению среди молодежи и юношества, пресс-конференции, круглые столы и публичные обсуждения с лидерами мнений.

Фестиваль-форум «Литературный флагман России» проходит в Казани впервые. Это масштабное мероприятие столица Татарстана принимает в связи с тем, что в 2023 году получила титул «Самый читающий регион России». Мероприятия в рамках форума пройдут в городе по 25 мая.