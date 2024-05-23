В Казани обсудили создание федеральной цифровой библиотечной системы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На форуме «Литературный флагман России», который стартовал сегодня в Казани, состоялась дискуссия на тему «Метапроектирование цифровой экосистемы книжной сферы». Сквозной темой стала возможность создания электронного сервиса, который объединял бы произведения авторов со всего мира на одной платформе. Эксперты обсудили первые шаги, которые необходимо сделать для создания такой системы.

«Сейчас базовая задача — это создать отраслевые стандарты, чтобы в цифровом мире было легко найти любое произведение, которое есть в интернете. Сейчас очень сильно хромает качество описаний литературных произведений. Нам нужен некий общий заказчик, который бы сформулировал задание для технолога», — заметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что одним из главных вопросов в книжной сфере остается дистрибуция изданий. Салимгараев отметил интересную тенденцию, что наиболее активно посещают библиотеки в Татарстане представители молодежи. Поэтому сейчас все библиотечные учреждения республики стараются адаптироваться именно под эту аудиторию.

По мнению известного российского футуролога, социолога, писателя и публициста Сергея Переслегина, работа по созданию такого библиотечного реестра сопоставима с изобретением интернета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эта работа соразмерна с созданием интернета и является чудом света. Поэтому с самого начала так и нужно к этому относится. Важно, что подобный реестр должен обладать искусственным интеллектом, соразмерным масштабу задач. Как минимум — способным к интерпретации, поиску по любым условно придуманным метрикам и переводу. Страна, которая такую вещь сделает, получит очень большие преимущества», — заявил эксперт.

При этом должны быть разработаны механизмы, которые позволяли использовать эту платформу в целях образования и познания, заключил Переслегин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Необходимо сделать так, чтобы у каждого россиянина на главном экране смартфона была «книжная кнопка». Непринципиально, как именно она будет выглядеть, главное, чтобы через нее человек сразу попадал в мир литературы, добавил создатель цифровой платформы «Книжные маяки», основатель книжной сети «Буквоед», член правления и председатель комитета Российского книжного союза по вопросу развития книгораспространения Денис Котов.

«Если у каждого будет такая кнопка, через которую он попадает в мир книг, библиотек, новостей, сервисов, то результат нашей сегодняшней работы будет хорошим. Как бы она ни называлась: российская, татарская или федеральная кнопка. Главное, чтобы ей пользовались все», — пояснил он.