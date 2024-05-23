Лейла Фазлеева поприветствовала участников форума «Литературный флагман России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева приняла участие в фестивале-форуме «Литературный флагман России», который стартовал сегодня в здании Казанского художественного училища имени Фешина.

Форум будет проходить три дня – до 25 мая, а для участия в нем в Казань съехались представители библиотек из самых дальних уголков России: от Ульяновска, Нижнего Новгорода до Ставрополя и Ханты-Мансийска. Казань принимает фестиваль-форум впервые, и это благодаря тому, что в прошлом году столица Татарстана стала победителем всероссийского конкурса «Самый читающий регион России». Сам форум отмечает в этом году первый юбилей – десять лет.

«Мы, все присутствующие здесь, гордимся своей страной, своим регионом, своим городом, своим селом. И всегда гордимся теми людьми, кто умеет читать, кто понимает, что читает, кто передает информацию о том, что прочитано. Именно поэтому Россия всегда была самой читающей страной. Независимо от титула ”Самый читающий регион”, мы можем сказать, что у нас в стране читают и любят читать, будь то электронная книга или бумажная продукция», – сказала Фазлеева.

Она подчеркнула, что благодаря подобным конкурсам и движениям чтение процветает в цифровом XXI веке. Республика гордится тем, что участники ЕГЭ по русскому языку и литературе из Татарстана всегда имеют очень высокие результаты. Причем в регионе много детей, сдающих эти экзамены на 80+ баллов. Она также отметила роль библиотекарей и всех людей, которые работают с книгой: эти люди наделяют нас силой, ведь работают с книгой.

Фазлеева также зачитала приветствие участников фестиваля от Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Особенно приятно, что Республика Татарстан принимает фестиваль в статусе победителя юбилейного всероссийского конкурса ”Самый читающий регион России”. В Татарстане уделяют большое внимание изданию художественной, научно-популярной, общественно-политической литературы. Сегодня Казань является городом с самым высоким показателем обеспеченностью книжными магазинами: один книжный магазин на 25 тысяч жителей. Сегодня фестиваль-форум ”Литературный флагман России” – своеобразная выставка достижений книжной индустрии, в ней принимает участие более 50 регионов РФ. Уверен, что фестиваль станет отличной площадкой для обмена опытом, развития новых перспективных направлений в продвижении книг и литературы. Желаю всем участникам успеха и дальнейшего развития фестивалю!», – сказано в обращении главы региона.

Победу Татарстану во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион России» принес проект «Выездная библиотека» Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина.

Во время панельной дискуссии «Самый читающий регион. Литературному флагману 10 лет!» участники форума презентовали свои региональные библиотечные отрасли коллегам с помощью видеовизиток и кратких личных приветствий.

Представитель Ульяновской области, первой получившей звание «Самый читающий регион России», рассказала о проекте «12 симбирских литературных апостолов» и последующем развитии библиотечной активности в регионе.

Марина Рогальская от Ленинградской области рассказала о проекте «Читающий Выборг» и пригласила 20-22 сентября в библиотеку «Алта», где в этом году темой мероприятия станет время детей. Свои библиотечные достижения также представили Новосибирск, Волгоград, Нижний Новгород, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Мурманск.

«Спасибо всем участникам, что вы посетили фестиваль-форум в Казани! Мы очень горды, что стали победителями конкурса ”Самый читающий регион России”. В нашем ролике-визитке мы показали нашу инфраструктуру, но самое главное, как уже подчеркнула вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, – это работники наших библиотек. Библиотечное дело крайне важно для популяризации чтения, для того, чтобы молодое поколение возвращалось в библиотеки, знало и умело читать книгу. Ведь только в книге настоящие эмоции, настоящие знания, которые невозможно получить в виртуальном мире. В преддверии Всероссийского дня библиотек (отмечается 27 мая – прим. Т-и) я поздравляю вас всех с профессиональным праздником!» - резюмировала дискуссию первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.