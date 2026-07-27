В Казани 1 августа пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо»

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Авиационный праздник «Я выбираю небо» пройдет в Казани 1 августа. Мероприятие состоится на территории Центра семьи «Казан» и будет посвящено популяризации авиации, привлечению молодежи в отрасль и повышению интереса к инженерно-техническим профессиям, сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

Для гостей организуют «Аллею профориентации», где свои возможности представят предприятия авиационной отрасли и профильные учебные заведения.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В программе праздника запланированы выступления местных артистов, развлекательные мероприятия, мастер-классы, а также награждение работников авиационной промышленности Татарстана, отличившихся в профессиональной деятельности.

Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. Праздник начнется в 13:00, вход для посетителей будет свободным.