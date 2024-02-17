Минниханов об «Играх будущего»: Главное — обеспечить безопасность и общественный порядок

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во время проведения международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Татарстане необходимо обеспечить слаженную работу всех организаторов и служб на каждой из площадок. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Главное — обеспечить безопасность в местах проведения массовых мероприятий, общественный порядок в целом. Большая зона ответственности за нашей столицей. Это, прежде всего, качественное содержание городских дорог, улиц, пешеходных зон», — заметил Рустам Минниханов.

«Гостям интересно посмотреть нашу столицу, посетить достопримечательности. Поэтому городская инфраструктура, общественный транспорт, объекты гостеприимства и сервиса — все они должны быть на должном уровне», — добавил Раис Татарстана.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года по 21 дисциплине. На данный момент в город уже прибыли более 600 гостей. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов.

На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения «Игр будущего». Движение транспорта во время турнира окажется ограничено на трех участках.